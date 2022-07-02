В Парке культуры и отдыха Якутска открылся летний зал для настольного тенниса

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В городском Парке культуры и отдыха 1 июля состоялось торжественное открытие летнего спортивного зала для настольного тенниса, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Проект «Настольный теннис — вид активного отдыха и реабилитации инвалидов» был претворен в жизнь по муниципальной программе «Народный бюджет».

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Благодаря городскому проекту „Народный бюджет“ в прошлом году закупили 5 хороших теннисных столов и инвентарь на сумму более 230 тысяч рублей. В следующем году планируем обустроить шахматную зону», — сказал руководитель проекта, председатель НКО «Доступная среда — социум», мастер спорта России по настольному теннису, инвалид I группы Михаил Неустроев.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Кстати, Михаила Неустроена наградили почетным знаком Минспорта Якутии «За вклад в развитие адаптивной физической культуры и спорта в Республике Саха (Якутия)».

Строительство летнего спортивного зала для игроков и отдыхающих спонсировали спортсмены, любители настольного тенниса и другие спонсоры совместно с мэрией Якутска.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

«Уверен, зал станет местом отдыха, радости, новых знакомств, спортивных достижений для всего населения Якутска», — сказал глава города Евгений Григорьев.