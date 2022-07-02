В Якутии действует 39 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на 8 утра 2 июля на территории республики действует 39 лесных пожаров на площади 36830,4 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе в Сунтарском районе — 1, Усть-Майском — 6, Мирнинском — 4, Нерюнгринском — 3, Мегино-Кангаласском — 1, Амгинском — 2, Верхнеколымском — 1, Алданском — 16, Оленекском — 2, Томпонском — 1, Олекминском районе — 2.

Потушено 13 лесных пожаров площадью 1184,5 га на территориях Усть-Майского, Томпонского, Олекминского, Алданского, Нерюнгринского районов. Локализовано 6 лесных пожаров площадью 6719 га на территориях Усть-Майского, Амгинского, Томпонского районов.

За сутки обнаружено 4 лесных пожара на общей площади 25,4 га на территориях Сунтарского, Мирнинского, Нерюнгринского, Мегино-Кангаласского районов.

Ведется работа по тушению 15 лесных пожаров на площади 13956,4 га., из которых 5 находятся в зоне контроля. В тушении пожаров принимают участие 401 человек, задействовано 13 единиц техники.