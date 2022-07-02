День реки Лены отмечается в Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

2 июля в Якутии ежегодно отмечается День реки Лены. От имени руководства республики якутян с этим праздником поздравил глава Якутии Айсен Николаев.

Лена — это крупнейшая река Восточной Сибири, самая большая из российских рек, чей бассейн целиком лежит в пределах страны, единственная река в мире, полностью протекающая в районе вечной мерзлоты.

Местные жители уважительно называют Лену и ее притоки Эбэ Хотун (Госпожа Бабушка). Это неслучайно, так как река всегда была кормилицей и источником жизни. И сейчас, как в короткий период навигации, так и зимой по сезонным дорогам доставляются различные грузы, в том числе в арктические районы.

Памятник реке Лене в Олекминске. Фото: ЯСИА

На реке Лене множество достопримечательностей, например, песчаные дюны – Тукуланы и Синские столбы. Но основной гордостью, брендом республики являются Ленские столбы. Они сложены коренными породами нижнекембрийских известняков, возраст которых 530-560 миллионов лет. Сами же Ленские столбы датируют более поздним периодом — около 400 тысяч лет назад. Ленские столбы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сегодня во всех районах и городских округах, населенных пунктах, расположенных на берегах реки Лены, проходит экологический марафон. Глава Якутии призвал всех жителей принять активное участие в субботниках, экологических акциях и просветительских мероприятиях, приуроченных к этому празднику.

«Пусть наша главная водная артерия всегда дарует нам жизнь и процветание! Только общими усилиями мы сможем сохранить нашу красавицу Лену для своих потомков в первозданном виде. С праздником!», — резюмировал Айсен Николаев.