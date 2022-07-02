В Якутии выявлено 33 новых случая коронавирусной инфекции

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По состоянию на 2 июля в Якутии зарегистрировано 33 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 14 случаев, в девяти районах республики — от одного до четырех случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 1 161 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 370 495 тестов.

За последние сутки госпитализировано восемь человек, выздоровело 25 человек. Лечение в стационарах получают 28,2% больных, в амбулаторных условиях — 71,8%.