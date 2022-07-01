В Якутии стартовали II международные интеллектуальные игры

Фото: правительство Якутии

В Якутии начались II Международные интеллектуальные игры между участниками из 17 стран и разных регионов России. В течение 10 дней школьники будут соревноваться в олимпиадах по математике, физике, химии и информатике, участвовать в международной школьной научной конференции-конкурсе и в международной исследовательской школе.

Торжественное открытие игр прошло в Доме дружбы народов имени А. Е.Кулаковского. Далее участники разойдутся по своим площадкам: соревнования пройдут на базе Малой академии наук Якутии в Чапаево, Международной арктической школы, Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» и корпуса факультетов естественных наук СВФУ.

«Наука принадлежит всему человечеству, и только благодаря совместным усилиям, объединяясь, мы можем сделать ее плоды фундаментом будущего. Именно с такой целью в свое время были задуманы Международные Интеллектуальные Игры», – заявил на открытии глава Якутии Айсен Николаев.