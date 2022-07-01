Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество1 июля 2022 9:32

В Якутии сменили главу департамента кадровой политики правительства

В отставку ушел опытный руководитель из команды Айсена Николаева
Никита ЖЕГЛОВ
Александра Антонова и Степанида Николаева. Фото: правительство Якутии

Александра Антонова и Степанида Николаева. Фото: правительство Якутии

В администрации Якутии сменился начальник Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы. Как сообщил глава республики Айсен Николаев, Степаниду Николаеву освободили с должности. Ее место заняла Александра Антонова.

Причины отставки Николаевой пока не раскрываются, однако отметим, что она давно работала под началом Айсена Николаева, и считалась одним из доверенных лиц главы республики. Антонова ранее работала в правовом управлении мэрии города Якутска.

В середине июня Айсен Николаев также провел ряд назначений в аппарате республики. Должность первого замминистра образования заняла Алевтина Аргунова, а на место руководителя Аппарата Общественной палаты Якутии была назначена Анжелика Андреева.