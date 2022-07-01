В Якутии сменили главу департамента кадровой политики правительства

Александра Антонова и Степанида Николаева. Фото: правительство Якутии

В администрации Якутии сменился начальник Департамента кадровой политики, государственной и муниципальной службы. Как сообщил глава республики Айсен Николаев, Степаниду Николаеву освободили с должности. Ее место заняла Александра Антонова.

Причины отставки Николаевой пока не раскрываются, однако отметим, что она давно работала под началом Айсена Николаева, и считалась одним из доверенных лиц главы республики. Антонова ранее работала в правовом управлении мэрии города Якутска.

В середине июня Айсен Николаев также провел ряд назначений в аппарате республики. Должность первого замминистра образования заняла Алевтина Аргунова, а на место руководителя Аппарата Общественной палаты Якутии была назначена Анжелика Андреева.