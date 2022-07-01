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Происшествия1 июля 2022 8:17

Два жителя Якутска осуждены за торговлю наркотиками и попытку украсть продукты в магазине

Они получили 11 и 12 лет колонии строгого режима
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

Двое ранее судимых мужчин были признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств и попытке кражи в одном из местных магазинов, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Подсудимые решили заработать на продаже запрещенных веществ, делая закладки в городе. Получив от своих подельников более 400 грамм наркотиков, они часть разместили по тайникам в Якутске, а часть хранили для дальнейшей продажи у себя дома.

Также они пытались украсть продукты питания и средства личной гигиены в одном из маркетов столицы. Однако, сотрудники магазина засекли попытку кражи и пресекли ее.

Суд приговорил одного из них к 12 годам колонии строгого режима. Второй осужден к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.