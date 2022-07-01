В Борогонцах проходят финальные репетиции открытия VIII Спортивных игр народов Якутии

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На стадионе «Майагатта Бэрт Хара» в Борогонцах начались сводные репетиции церемонии открытия VIII Спортивных игр народов Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Режиссерско-постановочная группа работает на месте с 20 июня. Руководителем выступил директор Государственного цирка Якутии Сергей Расторгуев.

Всего задействуют порядка 2,5 тысячи человек. Это артисты цирка, Национального театра танца, сотрудники Якутского колледжа культуры и искусств, а также обычные граждане.

Торжественная церемония открытия состоится 5 июля с 21:00. За полчаса до этого начнется «разогревающая» развлекательная программа.

VIII Спортивные игры народов Якутии пройдут с 5 по 9 июля в Усть-Алданском улусе.

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