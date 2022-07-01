В Якутии 473 выпускника школ претендуют на золотые медали

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии по предварительным данным 473 выпускника средних школ претендуют на золотую медаль «За особые успехи в учении», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Осталось только дождаться результатов ЕГЭ по английскому языку и информатике, которые будут известны до 4 июля.

Как и прежде, высокую планку держит Республиканский лицей-интернат, среди выпускников этой школы 35 круглых отличников. В первом выпуске Международной арктической школы — 17. По 27 выпускников с аттестатом на «отлично» в Мирнинском и Нерюнгринском районах.

В школах города Якутска золотую медаль может получить 141 выпускник. Среди арктических улусов больше всего претендентов в Верхоянском районе — 4.

Напомним, что в 2022 году для получения золотой медали, кроме отличной успеваемости в 10-м и 11-м классах, выпускникам необходимо набрать не менее 70 баллов за ЕГЭ по русскому языку и математике базового уровня, по предметам по выбору — не ниже порогового уровня.

В этом году по республике среднюю школу закончили более 7,9 тысяч юных якутян.