В Якутии сотрудники Службы спасения спасли пассажира опрокинувшегося автомобиля

Фото: Служба спасения Якутии

Ночью 1 июля на на 760 километре ФАД «Вилюй» в Нюрбинском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Машина перевернулась, и пассажир оказался зажатым в салоне. Водителю после происшествия удалось выбраться самостоятельно.

Спасатели Нюрбинского поисково-спасательного отряда незамедлительно прибыли к месту ДТП. С помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента они деблокировали пассажира опрокинувшегося автомобиля.

«Пассажир, получивший травмы различной степени тяжести, был передан специалистам скорой помощи», — отметил начальник Нюрбинского ПСО Службы спасения Якутии Афанасий Ноев.