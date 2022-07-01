В Якутии столетний юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны

Прокопий Степанов. Фото: t.me/aisen_nikolaev

1 июля вековой юбилей отмечает житель села Шея Сунтарского района Якутии Прокопий Афанасьевич Степанов. Об этом сообщил глава республики Айсен Николаев в своих соцсетях.

Прокопий Афанасьевич является ровесником Республики Саха (Якутия). Он родился 1 июля 1922 года в Бордонском наслеге Сунтарского района Якутской АССР. Когда началась война, ему было 19 лет. Молодого человека призвали в ряды Советской Армии, и он прошел всю войну — Прокопий Афанасьевич один из тех, кто дошел до Берлина.

После войны и до выхода на заслуженный отдых, Прокопий Афанасьевич посвятил всю свою жизнь лесному хозяйству.

Глава Якутии назвал юбиляра ярким примером мужества, верности долгу и беззаветного служения своему Отечеству.

«Именно благодаря таким людям мы живем и трудимся под мирным небом, строим будущее нашей великой державы. От всей души поздравляю с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, благополучия и бодрости духа!», — сказал он.