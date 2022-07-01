В Якутии выявлено 34 новых случаев заболевания COVID-19

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По состоянию на 1 июля на территории республики выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске зарегистрировано 16 случаев заболевания. Еще в восьми районах – от пяти до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 363 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 369 334 теста.

За последние сутки госпитализировано три человека. За сутки выздоровели 65 человек.