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Здоровье1 июля 2022 2:12

В Якутии выявлено 34 новых случаев заболевания COVID-19

За сутки выздоровели 65 человек
Михаил ГОРОХОВ
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По состоянию на 1 июля на территории республики выявлено 34 новых случая коронавирусной инфекции, сообщается в телеграм-канале вице-премьера Ольги Балабкиной.

Из них в Якутске зарегистрировано 16 случаев заболевания. Еще в восьми районах – от пяти до одного случая.

За сутки лабораториями республики проведено 1 363 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 369 334 теста.

За последние сутки госпитализировано три человека. За сутки выздоровели 65 человек.