В Якутии действует 48 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на 8 утра 1 июля на территории республики действует 48 лесных пожаров на площади 37 911 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе в Усть-Майском районе — 7, Амгинском — 2, Мирнинском — 3, Ленском — 1, Алданском — 22, Томпонском — 5, Олекминском — 3, Оленекском — 1, Верхнеколымском — 1, Нерюнгринском районе — 3 пожара.

Ведется тушение 14 лесных пожаров (24 743 га), из которых 6 — в зоне контроля. В тушении пожаров принимают участие 385 человек, из них 318 сотрудников Авиалесоохраны, 56 работников лесной охраны, 11 добровольцев из числа местного населения. Задействовано 8 единиц техники.

Потушен 21 пожар площадью 31 281 га, локализовано 5 лесных пожаров площадью 6803 га. За сутки обнаружено 13 пожаров на общей площади 1358,5 га на территориях Усть-Майского, Верхнеколымского, Алданского, Нерюнгринского районов.

Зондировщик «Циклон АН-26 ФБУ «Авиалесоохрана» сегодня при наличии ресурсной облачности будет работать в Усть-Майском и Алданском районах.