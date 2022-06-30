В Якутии для развития собственной селекции построят новое зернохранилище

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии заявили, что в Амгинском районе до конца года появится новое зернохранилище. Оно будет построено для развития собственной селекции среди местных аграриев – после завершения проекта им не придется закупать семена извне.

«Это одно из важнейших предприятий нашего улуса. Во время прошлого визита премьера мы поднимали этот вопрос, сейчас он, можно сказать, решен. Надо также отметить, что в этом году мы засеяли пашни полностью собственным семенным зерном. А в прошлом году собрали рекордные объемы урожая», – заявил глава Амгинского района Николай Архипов.

В правительстве отметили, что Амгинский район имеет один из самых больших агросекторов в республике. Помимо проекта зернохранилища также прозвучали предложения о поддержке молочных предприятий, и финансирование перспективных проектов, которые не смогли выиграть конкурс Агростартап.

«Для поддержки амгинских предпринимателей, которые занимаются пчеловодством, правительство республики совместно с местными властями планирует создать в районе племенное пчеловодческое хозяйство. Развитие также получит разведение скороспелой живности», – добавили в правительстве.