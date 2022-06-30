Жители Якутска смогут поклониться мощам преподобного Сергия Радонежского

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Впервые в истории Русской православной церкви по городам нашей страны провезут мощи преподобного Сергия Радонежского. В Якутск святыня прибудет 13 июля, сообщается на сайте общественной организации «Всемирный русский народный собор».

Масштабная акция, приуроченная к 600-летию со дня обретения мощей святого, стартовала 13 июня. В Якутск ковчег с мощами прибудет в первой половине июля.

Фото: Якутская епархия Русской православной церкви

Встреча со святыней состоится 13 июля в 12:00 часов в Преображенском соборе (Кирова, 3).

14 июля в 09:00 владыка Якутский и Ленский Роман проведет литургию.

В течение всего времени пребывания мощей в Якутске в начале каждого часа будут совершаться молебны.

Справка КП

Иегумен Сергий Радонежский – один из наиболее почитаемых святых Русской православной церкви. Известен как основатель ряда монастырей, в том числе Троице-Сергиевой лавры. Согласно преданиям, он был чудотворцем и благословил великого князя Димитрия Донского на Куликовскую битву.