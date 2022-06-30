Жители Якутии смогут оплачивать коммунальные услуги в один клик. Первыми новый сервис опробуют в Якутске

Жители Якутска смогут оплачивать коммунальные услуги в один клик Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Власти Якутии внедрят объединённый платёжный документ, благодаря которому жителям станет легче оплачивать коммунальные услуги. Проект будет реализован в Якутске, а затем в других населенных пунктах, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По информации заместителя министра ЖКХ и энергетики Наталии Готовцевой, сервис протестирован проектным офисом и фокусной группой и технологически готов. С его помощью оплата всех жилищно-коммунальных услуг – отопление, вода, свет, газ, – перейдет в электронный формат по принципу «одного окна».

Сейчас ведётся работа по актуализации информации в федеральной информационной адресной системе (ФИАС), чтобы исключить несогласованность данных.

«Андрей Тарасенко поручил ускориться и параллельно вести работу по внедрению сервиса объединённого платёжного документа в других населённых пунктах республики. По поручению Айсена Николаева проект объединённого платёжного документа должен заработать по всей республике до 2024 года», — информирует пресс-служба главы и правительства Якутии.