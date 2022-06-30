В Якутии займутся изучением азиатской дикуши, находящейся на грани полного уничтожения

Фото: Дирекция биологических ресурсов и ООПТ Якутии

В Якутии проведут исследовательские работы по оценке современного состояния дикуши на территории Алданского района, сообщает Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков Якутии.

Азиатская дикуша — одна из редких и малоизученных птиц, которая совершенно не боится человека, и это поставило вид на грань полного уничтожения. Дикуша, как редкий вид мировой фауны, включена в Красный список Международного союза охраны природы, Красные книги России и Якутии.

До 70-х годов прошлого столетия в южной части Якутии азиатская дикуша считалась обычным видом. Летом и осенью 2003-2004 годов общее количество дикуши составляло 8-10 тысяч особей. В настоящее время общая численность дикуши не известна, но численность вида продолжает стремительно сокращаться, а в иных местах полностью исчезла.

На первом этапе исследователи проинспектируют известные места обитания птицы в бассейне среднего течения реки Алдан, в 250 км от города Томмот.

«Мы в рамках проекта уже начали работы по установлению особенностей населения и выявлению основных лимитирующих факторов, влияющих на выживание птиц в природе. По итогам работ будет дана общая характеристика среды обитания дикуши. Следующий этап работ будет посвящен созданию специализированной сети резерватов с приоритетным направлением охраны азиатской дикуши и мест их обитания», — отметила руководитель проекта от Дирекции биологических ресурсов и ООПТ Якутии Саргылана Михайлова.

Исследовательские работы проводятся совместно с компанией «Полюс Алдан», которая является недропользователем Алданского района.