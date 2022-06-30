Управление образования назвало десять лучших школ Якутска

Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова. Фото: club.neolove.ru

Составлен VII олимпиадный рейтинг школ Якутска по итогам всероссийской и республиканской олимпиад школьников в прошедшем 2021/22 учебном году, сообщило управление образования города.

Всего проанализировали данные 1671 победителя и призера муниципального, регионального и заключительного этапов и 60 040 участников олимпиад. В итоге был составлен список из 47 общеобразовательных учреждений города.

В топ-10 вошли:

1. Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова;

2. Якутский городской лицей;

3. Городская классическая гимназия;

4. Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2;

5. Средняя общеобразовательная школа №31;

6. Средняя общеобразовательная школа №17;

7. Средняя общеобразовательная школа №23 имени В.И. Малышкина;

8. Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина;

9. Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых;

10. Национальная гимназия «Айыы Кыhата».