Управление образования назвало десять лучших школ Якутска

Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова. Фото: club.neolove.ru
Составлен VII олимпиадный рейтинг школ Якутска по итогам всероссийской и республиканской олимпиад школьников в прошедшем 2021/22 учебном году, сообщило управление образования города.
Всего проанализировали данные 1671 победителя и призера муниципального, регионального и заключительного этапов и 60 040 участников олимпиад. В итоге был составлен список из 47 общеобразовательных учреждений города.
В топ-10 вошли:
1. Физико-технический лицей имени В.П. Ларионова;
2. Якутский городской лицей;
3. Городская классическая гимназия;
4. Национальная политехническая средняя общеобразовательная школа №2;
5. Средняя общеобразовательная школа №31;
6. Средняя общеобразовательная школа №17;
7. Средняя общеобразовательная школа №23 имени В.И. Малышкина;
8. Средняя общеобразовательная школа №5 имени Н.О. Кривошапкина;
9. Якутская городская национальная гимназия имени А.Г. и Н.К. Чиряевых;
10. Национальная гимназия «Айыы Кыhата».