В Академии наук Якутии определился преемник экс-президента Василия Филиппова

Указом главы Якутии исполняющим обязанности президента Академии наук республики назначен Сергей Попов. Фото: Академия наук Якутии

Академию наук Якутии возглавил заслуженный деятель наук республики, доктор физико-математических наук Сергей Попов. Ранее он занимал должности главного ученого секретаря и вице-президента Академии наук республики.

Глава Якутии Айсен Николаев на этой неделе подписал указ о назначении исполняющим обязанности президента Академии наук республики Сергея Попова. В кресле руководителя он сменит Василия Филиппова, который скончался 31 мая после инфаркта.

Позже в Академии наук пройдут выборы президента, но в секретариате уточнили, что дата пока неизвестна.

Сергей Попов является специалистом в области фундаментальной математики.

Трудовая деятельность:

1977-1982 – учился на мехмате Новосибирского госуниверситета.

1982-1984 – служил в вооруженных силах советской армии.

1984-1988 – стажировка, аспирантура в ММФ НГУ.

1988-1999 – старший преподаватель, доцент, профессор кафедры матанализа Якутского госуниверситета.

1992-1996 – замдекана, ученый секретарь математического факультета ЯГУ.

1989-2011 – директор ЗМШ ИМИ СВФУ.

С 1999 – заведующий кафедрой математического анализа Института математики и информатики СВФУ.

С 2018 – назначен главным ученым секретарем Академии наук РС(Я).

С 2020 – стал вице-президентом Академии наук РС(Я).

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