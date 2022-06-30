Программу льготной ипотеки до 7% расширили. Якутянам сказали, куда подавать заявку

Фото: sakha.gov.ru

В Якутии начинается реализация федеральной программы льготной ипотеки на строительство частных домов, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Теперь льготную ипотеку по ставке до 7% можно использовать на самостоятельную постройку частного дома. Ранее ее можно было направить только на покупку жилья от застройщиков или строительство индивидуального дома по договору подряда. По новым правилам, построить дом можно без профессионального подрядчика — самому.

На сегодня якутяне могут подать заявку в Республиканское ипотечное агентство. Как «КП — Якутия» уточнили в организации, данную ипотеку может получить любой гражданин России независимо от возраста и семейного положения.

Максимальный размер займа в Якутии — шесть миллионов рублей. Деньги перечисляют непосредственно заемщику поэтапно. Банк будет контролировать ход работ и перечислять очередной транш после подтверждения завершения предыдущего этапа строительства.

«Т.е. это фундамент, крыша-стены и коммуникации — в три этапа», — уточнили редакции в агентстве.

Также там отметили, что на эти деньги можно приобрести земельный участок, если у заемщика его нет.

Однако здесь есть один нюанс — на постройку дается только один год. В течение 12 месяцев с даты оформления кредита необходимо зарегистрировать право собственности на дом.