В Якутске состоятся конные скачки на приз председателя правительства Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

2 июля состоятся конные скачки на дистанцию 10 километров на приз председателя правительства Якутии, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Скачки пройдут на ипподроме Арктического государственного агротехнологического университета (АГАТУ). Будут проведены забеги на дистанции 1600 метров, 2400 метров, 3200 метров и 10000 метров.

Общий призовой фонд скачек составляет 3 500 000 рублей. Самый большой приз в два миллиона рублей достанется победителю на дистанции 2400 метров — спонсором является Минсельхоз Якутии. Один миллион рублей также от Минсельхоза получит чемпион дистанции 10000 метров.

Призы по 250 тысяч рублей для дистанций 1600 и 3200 метров представят компании ООО «ВИК АРТ» и АО «Саханефтегазсбыт».

Скачки проводятся для лошадей трех-четырех лет и старше, они должны быть чистокровной верховой или якутской породы и быть рожденными на территории республики.

Напомним, конные скачки на приз председателя правительства Якутии на лошадях якутской породы проводятся с 2008 года.

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