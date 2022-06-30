Семь ударов ножом. Житель Вилюйского района Якутии подозревается в убийстве приятеля по застолью

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Вилюйском районе завершено расследование уголовного дела по обвинению местного 53-летнего жителя в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

1 апреля этого года трое мужчин во дворе частного дома в селе Тасагар распивали алкоголь. По мере нарастания градуса застолья обвиняемый поссорился с одним из приятелей из-за пропажи спиртного. В ходе конфликта он схватил нож и нанес им семь ударов по различным частям тела потерпевшего, отчего тот скончался на месте.

Мужчину задержали и поместили под стражу. В ходе предварительного расследования он признал свою вину.

Расследование уголовного дела завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.