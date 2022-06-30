Житель Якутии подозревается в убийстве младшего брата из-за наследства

Фото: t.me/susksakha

В Алданском районе на 46-летнего жителя возбудили уголовное дело по факту убийства родного брата, сообщает СУ СК России по Якутии.

Мужчины распивали алкоголь и начали ссориться — причиной стало наследство. Старший брат разозлился настолько, что схватил молоток и ударил им по голове своего младшего 40-летнего брата. От полученных травм тот скончался на месте.

Фото: t.me/susksakha

Следователи изъяли орудие убийства и другие предметы, имеющие значение для следствия.

Подозреваемый задержан и помещен в ИВС, на него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ — убийство. Расследование продолжается.

Фото: t.me/susksakha

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