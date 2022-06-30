Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

Ежегодно 30 июня, начиная с 2012 года, в Якутии отмечается День Сарданы, сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Сардана (лилия даурская, или пенсильванская) является символом короткого якутского лета, ей посвящены многие народные песни, стихи. Этот цветок занесен в Красную книгу Якутии в 2000 году. Сардана пользуется большой популярностью среди населения, и из-за интенсивного сбора на букеты она оказалась под угрозой исчезновения.

Лилия даурская, или пенсильванская — многолетнее травянистое растение с белой луковицей, стебель с высотой 60-100 см, листья продолговатые, цветки крупные, собраны на верхушке стебля в соцветии по 1-3. Произрастает на пойменных и в лесных лугах и опушках, в зарослях кустарников. В Якутии распространен в южных, юго-западных и центральных районах.

Сбор лилий в природе запрещен. Лилии высокоустойчивы в культуре, ежегодно цветут и плодоносят, образуют обильный самосев. Посадочные материалы можно приобрести в ботанических садах.