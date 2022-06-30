АК «Полярные авиалинии» поможет пострадавшим при падении Ми-8

Фото: МЧС Якутии

Авиакомпания «Полярные авиалинии» окажет посильную помощь пострадавшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 МТВ в Алданском районе, передает перевозчик в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что из 23 человек — три члена экипажа и 20 сотрудников Авиалесоохраны, — бывших на борту разбившегося вертолета, пострадали восемь. Все они были доставлены в столицу республики сегодня ранним утром и госпитализированы. Позднее Минздрав уточнил, что в Республиканской больнице №2 – Центр экстренной медпомощи лечение проходят 15 человек.

Отмечается, что вертолет должен был перебросить лесопожарных из Усть-Майского района в Алданский.

Межгосударственный авиационный комитет начал расследование инцидента.

Напоминаем, 29 июня вертолет Ми-8, задействованный в тушении лесных пожаров, потерпел крушение на территории Алданского района. Министр транспорта Якутии Владимир Сивцев сообщил, что он задел дерево при посадке в непролазной тайге.

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