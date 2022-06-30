В Якутии действует 57 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на 8 утра 30 июня на территории республики действует 57 лесных пожаров на площади 64 658 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

Из них тушат 17 лесных пожаров на площади 36544 га., из которых восемь находятся в зоне контроля.

В тушении пожаров принимают участие 495 человек, из них 359 сотрудников Авиалесоохраны, 120 работников лесной охраны, 16 добровольца из числа местного населения. Задействовано 23 единицы техники.

За прошедшие сутки потушено 18 лесных пожаров площадью 17 862,1 га на территориях Усть-Майского, Горного, Сунтарского, Хангаласского, Мирнинского, Нерюнгринского, Олекминского, Алданского, Оленекского районов, а также на ООПТ «Ленские столбы».

Локализовано 3 пожара площадью 1350 га на территориях Ленского, Усть-Майского,Мирнинского районов.

Обнаружено 14 новых пожаров на общей площади 596 га на территориях Усть-Майского, Чурапчинского, Томпонского, Олекминского, Алданского, Амгинского, Горного, Оленекского районов.