СК Якутии завел уголовное дело после крушения Ми-8

Фото: "Полярные авиалинии"

Следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России завел уголовное дело после крушения Ми-8 в Якутии. ЧП произошло в Алданском районе, когда вертолет "Полярных авиалиний" по техническим причинам совершил жесткую посадку. На борту находились три члена экипажа - они остались живы, но получили травмы.

"Предварительно установлено, что вертолет МИ-8 вылетел из Усть-Майского района в Алданский район и совершил жесткую посадку в лесополосе у населенного пункта Чагда. На место выехала следственная группа", - сообщили в СК.

Отметим, что на место крушения также вылетели вертолет Ми-8 спасателей и самолет Ан-26 "Полярных авиалиний".