На место крушения Ми-8 направят вертолет и самолет со спасателями

Фото: служба спасения Якутии

На место крушения Ми-8 "Полярных авиалиний" в Алданском районе готовятся вылететь спасатели. В район отправят Ми-8 со спасателями и самолет Ан-26 самих "Полярных авиалиний".

Ранее стало известно, что вертолет разбился во время работ по мониторингу лесных пожаров. Он вылетел из Усть-Майского района, однако не добрался до места назначения по неизвестным техническим причинам. Экипаж попытался приземлиться, однако в ходе жесткой посадки Ми-8 оказался разрушен.

На борту в этот момент находились 3 человека экипажа, никто из них не погиб. По некоторым данным, один из пострадавших получил переломы, по другой информации, ранены все члены экипажа.