Якутия попала в топ регионов с наиболее дорожающими домами

Фото: правительство Якутии

Якутия вошла в число регионов, где за последнее время существенно выросла стоимость частных домов. Как пишет ТАСС, рост цен во втором квартале в республике составил 5,3%. Однако в среднем по России цены все же снизились на 0,5%.

«Во II квартале в 23 регионах частные домовладения подорожали, в 61 подешевели. В среднем по всем регионам цены на дома в апреле - июне снизились на 0,5%. Сейчас средний российский частный дом стоит 5,5 млн рублей», – пояснили аналитики.

Сильнее всего частные дома подешевели в Крыму – там падение составило 19,7%. Домовладения подешевели даже в Московской и Ленинградской областях, на 7,6% и 2,6% соответственно. А вот лидером по росту цен стала Кабардино-Балкария – там дома прибавили в цене на 19,4%.