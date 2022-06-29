Власти Якутии рассказали о мерах безопасности в детских лагерях

Фото: правительство Якутии

В Якутии на сегодняшний день открылись 462 детских лагеря. Их охват составил более 25 тысяч детей. В числе прочих, в республике отдыхают 16 детей, приехавших из ДНР и ЛНР – их разместили в Якутске, Нерюнгри, Мирном и в Усть-Майском районе.

В целом этим летом в лагерях России должны отдохнуть 112 тысяч детей из Якутии, более 37 тысяч из них останутся в учреждениях внутри республики. В правительстве отметили, что особый акцент в этом году делают на безопасность детей.

«Это и видеонаблюдение, и работа сотрудников охраны, и тревожные кнопки, и наличие средств противопожарной безопасности, и качество питания, и организация безопасных перевозок. Мы максимально обращаем внимание на работу с персоналом пищеблока, медицинских кабинетов, на то, чтобы полностью выполнялись инструкции, которые предписаны», – рассказала министр образования Ирина Любимова.