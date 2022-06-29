Авиакомпания «Якутия» получит субсидию на перелеты внутри России

Фото: АК "Якутия"

Авиакомпания «Якутия» получит субсидию на полеты внутри страны. Компания вошла в число более чем тридцати перевозчиков, которых Росавиация поддержит средствами из бюджета. Субсидия для «Якутии» составит чуть больше миллиарда рублей.

«Положительное решение о предоставлении субсидии принято в отношении 32 авиакомпаний России, всего было подано 34 заявки», – отметили в Росавиации.

Субсидии за перевозки в апреле и мае начнут перечисляться компаниям с июля. После этого выплаты будут приходить ежемесячно, с оплатой по фактически выполненным рейсам. Отметим, что субсидия для «Якутии» – далеко не самая крупная: к примеру, «Аэрофлот» получит из бюджета более 25 миллиардов рублей.