В Якутии нашли тело утонувшего три дня назад ребенка

Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

В Якутии спасатели обнаружили тело ребенка, который утонул на выходных. Трагедия произошла 26 июня в Сунтарском районе: там 12-летний мальчик купался на реке Вилюй, и в какой-то момент не справился с течением. При этом ребенок отдыхал в диких местах, не оборудованных для купания.

На место сразу выехали сотрудники Центра ГИМС, однако поиски на месте не дали результатов. Тело ребенка нашли только сегодня, в 28 километрах от места происшествия.

«В поисковую группу входили сотрудники Центра ГИМС, спасатели региональной службы спасения, республиканские пожарные, работники администрации и местное население, в количестве 30 человек и 5 единиц техники», – отметили в ведомстве.