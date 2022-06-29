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Происшествия29 июня 2022 10:30

В Якутии нашли тело утонувшего три дня назад ребенка

Течением его унесло почти на тридцать километров от места трагедии
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

Фото: Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Московской области

В Якутии спасатели обнаружили тело ребенка, который утонул на выходных. Трагедия произошла 26 июня в Сунтарском районе: там 12-летний мальчик купался на реке Вилюй, и в какой-то момент не справился с течением. При этом ребенок отдыхал в диких местах, не оборудованных для купания.

На место сразу выехали сотрудники Центра ГИМС, однако поиски на месте не дали результатов. Тело ребенка нашли только сегодня, в 28 километрах от места происшествия.

«В поисковую группу входили сотрудники Центра ГИМС, спасатели региональной службы спасения, республиканские пожарные, работники администрации и местное население, в количестве 30 человек и 5 единиц техники», – отметили в ведомстве.