В Якутии троих полицейских поймали на взятках

Фото: СК Якутии

В Якутии троих сотрудников МВД заподозрили в получении взяток от граждан. Речь идет о неназванных сотрудниках органов в Нерюнгринском районе – по информации следователей, они брали деньги за покровительство и «незаконные действия» в пользу своих «клиентов» – как обывателей, так и бизнесменов.

Размер взяток не раскрывается, однако в СК отметили, что нечистые на руку полицейские получали их систематически. Примечательно, что несколько человек из числа тех, кто давал им взятки, уже обратились в полицию с повинной.

В СК отметили, что взяткодатели будут освобождены от уголовной ответственности, если они добровольно признались в преступлении и активно сотрудничали со следствием. На одного из бизнесменов следователи уже вышли сами, и завели уголовное дело о взятке должностному лицу, а сам мужчина оказался под стражей.

Троим полицейским, в зависимости от степени вины, суд также назначил либо нахождение под стражей, либо домашний арест. Сейчас следователи выясняют личности всех, кто давал сотрудникам взятки, а также посредников, участвовавших в схеме.