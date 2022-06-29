В Якутии подвели итоги пятилетки «Дальневосточного гектара»

Фото: правительство Якутии?

Правительство Якутии подвело итоги первой пятилетки «Дальневосточного гектара». С 2017 года в республике было заключено 11 780 договоров на пользование земельными участками. Якутия по числу заявок занимает второе место среди всех дальневосточных регионов.

Чаще всего граждане планируют использовать выделенную землю для строительства собственного жилья, однако иногда пользователи программы начинают развивать собственный бизнес. К примеру, в Якутске, на берегу реки Кэнкэмэ, по «Дальневосточному гектару» была открыта туристическая база «Бэс Тумус». В Антоновке участники программы построили автосервис и продуктовый минимаркет.

«В 2022 году истекает первый пятилетний срок окончания действия договоров безвозмездного пользования земельными участками по программе «Дальневосточный гектар». Участники могут направить заявление о предоставлении земельного участка в собственность, не дожидаясь истечения пятилетнего срока. Получить участок в собственность можно досрочно после строительства и регистрации объекта индивидуального жилищного строительства», – отметили в правительстве.