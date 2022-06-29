21-летняя якутянка получила тяжелую травму в ДТП из-за, предположительно, пьяного водителя

Фото: t.me/gibdd14

В Чурапчинском районе иномарка съехала в кювет, различные травмы получил один пассажир, сообщила ГИБДД по Якутии.

Предварительно установлено, что 28 июня около 15:30 на республиканской дороге «Абалаах» между селами Ожулун и Диринг 20-летний водитель Toyota Corona Premio неправильно выбрал скорость и вылетел с дорожного полотна.

Его 21-летняя пассажирка получила тяжелые травмы головы и тупую травму живота.

Фото: t.me/gibdd14

Алкотестер показал, что водитель был пьян. Сам виновник аварии пояснил инспекторам, что выпил уже после происшествия. Тем не менее ему грозит такое же наказание, как за управление транспортом в состоянии опьянения — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до двух лет. На него составили административный материал по ч. 3 ст.12.27 — употребление алкоголя до медосвидетельствования при ДТП.