Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия29 июня 2022 8:13

21-летняя якутянка получила тяжелую травму в ДТП из-за, предположительно, пьяного водителя

Виновник аварии говорит, что выпил после происшествия
Вера МАКАРОВА
Фото: t.me/gibdd14

Фото: t.me/gibdd14

В Чурапчинском районе иномарка съехала в кювет, различные травмы получил один пассажир, сообщила ГИБДД по Якутии.

Предварительно установлено, что 28 июня около 15:30 на республиканской дороге «Абалаах» между селами Ожулун и Диринг 20-летний водитель Toyota Corona Premio неправильно выбрал скорость и вылетел с дорожного полотна.

Его 21-летняя пассажирка получила тяжелые травмы головы и тупую травму живота.

Фото: t.me/gibdd14

Фото: t.me/gibdd14

Алкотестер показал, что водитель был пьян. Сам виновник аварии пояснил инспекторам, что выпил уже после происшествия. Тем не менее ему грозит такое же наказание, как за управление транспортом в состоянии опьянения — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до двух лет. На него составили административный материал по ч. 3 ст.12.27 — употребление алкоголя до медосвидетельствования при ДТП.