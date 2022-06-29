Впервые женщины тоже будут бороться на Спортивных играх народов Якутии

Фото: sportyakutia.ru

В программу VIII Спортивных игр народов Якутии включена женская борьба, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.

В настоящий момент по данному виду спорта заявку подали 50 женщин.

Также впервые на Играх пройдут соревнования по спортивной ходьбе, многоборье Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Кроме того, вместо баскетбола спортсмены будут играть в стритбол три на три.

Всего же более 1800 участников в составе 40 команд будут выявлять лучших в 16 видах спорта. Помимо уже указанных, это аэробика, бокс, волейбол, гиревой спорт, мини-футбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, спортинг, спортивная борьба, стрельба из лука, шашки, шахматы.

Соревнования пройдут на 13 спортобъектах в пяти населенных пунктах района. Подготовлены 22 объекта для размещения и 23 объекта для питания.

VIII Спортивные игры народов Якутии состоятся с 4 по 9 июля в Усть-Алданском улусе.