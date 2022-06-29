В Якутии из-за долгов предприятий-поставщиков ЖКУ могут пострадать обычные потребители

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С 10 июня ряд компаний коммунального комплекса перевели на минимальный объем потребления газа, сообщает пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз».

Газоснабжающая организация имеет право ограничить поставку газа для потребителей-юридических лиц при неуплате более трех раз в течение 12 месяцев. При этом у предприятий-юрлиц могут быть свои клиенты, которые исправно платят за коммунальные услуги.

«КП — Якутия» уточнила у компании, могут ли из-за долгов организаций-неплательщиков пострадать обычные потребители.

«Это смотря у какой организации. Но, в принципе, могут [ощутить на себе]», — ответили редакции.

«Сахатранснефтегаз» напоминает, что ответственность за организацию поставки таким гражданам коммунальных услуг (горячей воды, теплоснабжения и пр.) должен обеспечить сам потребитель — ресурсоснабжающая организация.

Из-за долгов под частичное ограничение с 10 июня уже попали: АО «Теплоэнергия» (255,6 миллиона рублей), ООО «Северные коммунальные системы» (53,8 миллиона), ООО «Основа» (5,0 миллиона), ТСЖ «На Кирова» (3,8 миллиона), ООО «Кибор» (1,7 миллиона).

С 7 июля к ним присоединятся ООО «Солидарность+» (0,5 миллиона), ООО «УК Колорит» (1,0 миллиона).

С 18 июля — объекты АО «ДСК» (32,8 миллиона).

21 июля — ООО «Сахаэлектрогаз» (8,5 миллиона), ООО ЖКХ «Альтернатива» (5,6 миллиона), ООО «Союзстрой» (0,4 миллиона), ООО «Стройтехмонтаж» (7,7 миллиона), ООО ЖКХ «Вилюйское» (2,7 миллиона), ООО «МТС Верхневилюйск» (3,0 миллиона).

Также с 27 июня полностью прекращена подача газа на объекты МУП «Жатайтеплосеть» (долг 138 миллиона рублей) из-за перерасхода месячной нормы газа, установленной на период введения ограничения с 10 июня. С 1 июля возобновится поставка газа по рассчитанному минимальному объему.

Должников просят предоставить расчеты объема газа, необходимого для выработки горячей воды и отопления добросовестным плательщикам, и погасить образовавшуюся задолженность.