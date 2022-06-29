В Томпонский район Якутии на тушение лесных пожаров прибыли парашютисты-десантники из Хабаровска

Фото: оперштаб Якутии

Из десантно-пожарной команды Дальневосточной авиабазы Амурского авиаотделения в Томпонский район Якутии прибыли 47 человек, сообщает оперштаб республики со ссылкой на инструктора Сергея Павельчука.

Фото: оперштаб Якутии

Парашютисты-десантники приехали на четырех автомашинах с полным оборудованием и таборным имуществом. Дальше они поедут село Теплый Ключ, оттуда их перебросят на вертолете на тушение пожаров в труднодоступных местах.

Фото: оперштаб Якутии

Хабаровчан в поселке Хандыга встретил начальник Хандыгского авиаотделения ГБУ «Авиалесоохрана» Айсен Захаров.

Фото: оперштаб Якутии

Напомним, в прошлом году парашютисты-десантники из Хабаровска тушили пожары в Верхневилюйском районе Якутии и на Ленских столбах с июня по сентябрь.

В Томпонском районе из-за пожаров с 27 июня действует режим ЧС в лесах муниципального характера.