В Якутии впервые выпустили мальков сига в реку Вилюй

Фото: Минэкологии Якутии

Чернышевский рыбзавод выпустил в реку Вилюй мальков сига. Это знаковое событие в истории этой отрасли, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

На реке Яна начали заготавливать живую оплодотворенную икру в октябре 2021 года. Всю зиму она находилась в инкубации. В апреле этого года личинки выклевались, и на рыбзаводе началась работа по их подращиванию. К концу июня навеска малька сига достигла необходимых 0,5 граммов.

Фото: Минэкологии Якутии

27 июня 2000 мальков сига и 400 000 личинок чира были выпущены в реку Вилюй.

«В планах рыбзавода в дальнейшем отработать технологию подращивания малька чира и сига, расширить производственные мощности и увеличить объемы выпуска. Выпуск малька в близлежащие рыбохозяйственные водоемы позволит повысить эффективность проводимых мероприятий по искусственному воспроизводству водных биоресурсов», – говорится в сообщении.