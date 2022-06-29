В Алданском районе опрокинулся пьяный водитель

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

28 июня около 19:00 в дежурную часть отдела МВД по Алданскому району поступило сообщение о том, что на 634 километре федеральной трассы «Лена» произошло ДТП, сообщает Управление ГИБДД МВД по республике.

Автомобиль «Субару Легаси» двигался со стороны города Алдан в сторону Нерюнгри. Во время обгона водитель не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся.

Фото: Управление ГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)

За рулем оказался 43-летний мужчина, так как в момент аварии он был пристегнут, поэтому получил только ушибы и множество ссадин. Бригада скорой помощи доставила его в Алданскую центральную больницу, где ему назначили амбулаторное лечение.

Медосвидетельствование показало 0,295 мг/л паров алкоголя, то есть мужчина сел за руль в состоянии опьянения. На водителя составлен административный материал по первой части статьи 12.8 КоАП РФ.

По факту ДТП проводится проверка.