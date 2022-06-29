19 якутских выпускников школ сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

По предварительным итогам Единого государственного экзамена по математике, русскому языку, литературе, химии 19 выпускников школ республики набрали 100 баллов, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Напомним, по указу главы республики Айсена Николаева, выпускникам за наивысший результат в год 100-летия Якутии предусмотрена премия по 100 тысяч рублей за один экзамен.

Назар Павлов из Технического лицея города Якутска и Виталий Красиков из Эльдиканской средней школы Усть-Майского района получили максимальные баллы по двум дисциплинам.

Также учителю математики Илье Кысылбаикову из Республиканского лицея-интерната, учителям русского языка и литературы Любови Бороздуновой из Эльдиканской СОШ Усть-Майского улуса и Екатерине Ангархаевой из средней школы №26 города Мирный удалось подготовить по два стобалльника.

По русскому языку наивысший балл получили семь выпускников. Это Виталий Красиков (Эльдиканская средняя школа, Усть-Майский район), Иван Василения (средняя школа №26, Мирнинский район), Екатерина Жукова (политехнический лицей, Мирнинский район), Биймырза Сулайманов (средняя школа №12, Мирнинский район), Анжелика Новогодина (средняя школа №5, Якутск), Даяна Иванова (Республиканский лицей-интернат), Ольга Иванова (Международная Арктическая школа).

Математику профильного уровня на 100 баллов сдали Наталья Васильева (Республиканский лицей интернат), Алена Петрова (Республиканский лицей интернат), Назар Павлов (Технический лицей, Якутск).

Максимальный балл по литературе набрали восемь выпускников: Олеся Котовщикова (средняя школа №6 города Томмот, Алданский район), Мария Постнова (средняя школа №4, Ленский район), Виталий Красиков (Эльдиканская средняя школа, Усть-Майский район), Дарина Андреева (Октемский научно-образовательный центр, Хангаласский район), Екатерина Якименко (средняя школа №26, Мирнинский район), Софья Бондаренко (средняя школа №7, Якутск), Маргарита Шмыгина (Городская классическая гимназия, Якутск), Алина Капустина (средняя школа №26, Якутск).

И, наконец, ЕГЭ по химии на 100 баллов сдали: Арина Шахмалова (Гимназия №2, Нерюнгринский район), Дина Малогулова (Якутский городской лицей, Якутск), Назар Павлов (Технический лицей, Якутск).

По данным регионального Минобрнауки, в 2021 году максимальный результат на ЕГЭ получили 25 выпускников.

В республике единый государственный экзамен прошел с 26 мая по 21 июня. Всего приняли участие 8498 человек, из них 7901 выпускник текущего года.

Результаты ЕГЭ по английскому языку и информатике будут известны до 4 июля.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

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