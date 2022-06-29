Ради покупки запрещенных веществ лечившаяся от наркозависимости жительница Якутска совершила разбой Фото: Тимур ХАНОВ.

В Якутске осуждены два местных жителя за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ, а также разбой с применением холодного оружия, сообщает прокуратура Якутии.

Мужчина и женщина лежали в стационаре одного из учреждений здравоохранения Якутска на лечении от алкогольной и наркотической зависимостей. Несмотря на это они, они решили через интернет незаконно приобрести наркотики в крупном объеме. Нужной для покупки суммы у злоумышленницы не оказалась, поэтому она похитила мобильный телефон знакомого стоимостью более 18 тысяч рублей. Затем, угрожая ножом, украла у пострадавшего еще и телевизор. После незаконной покупки часть запрещенного вещества употребили сразу, часть хранилась до момента изъятия полицейскими.

Против мужчины и женщины были заведены уголовные дело по части второй статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере). Также подсудимую осудили по части второй статьи 160 (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с причинением значительного ущерба) и части второй статьи 162 УК РФ (разбой, совершённый с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Женщина осуждена на 4,5 года в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.