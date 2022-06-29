22-летняя жительница Якутска подозревается в убийстве родной сестры

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске возбуждено уголовное дело в отношении 22-летней девушки по подозрению в убийстве родной 19-летней сестры, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Якутии.

Вечером 28 июня сестры вместе распивали алкоголь. Они поссорились, и мирно разрешить возникший конфликт не получилось. Подозреваемая схватила нож и ударила сестру в грудь. От полученного ранения девушка скончалась на месте происшествия.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Соседи вызвали полицию. Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия, зафиксировала следы преступления и изъяла предметы, имеющие значение для следствия.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

Подозреваемую задержали, она полностью признала свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.