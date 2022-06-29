В Якутии действует 59 лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на утро 29 июня на территории республики действуют 59 лесных пожаров на площади 80 889,1 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе 13 пожаров — в Мирнинском, 12 — в Алданском, 7 — в Томпонском, 6 — в Нерюнгринском, по 5 — в Усть-Майском и Оленекском, 3 — в Олекминском, по 2 — в Сунтарском и Хангаласском, по 1 — в Амгинском, Верхоянском, Жиганском и Ленском районах.

Обслуживаются 20 лесных пожаров 53 790,1 га. Из них 11 находятся в зоне контроля. Локализовано 6 лесных пожаров на площади 3 417 га на территориях Сунтарского, Мирнинского, Олекминского, Усть-Майского, Нерюнгринского районов.

В тушении пожаров принимают участие 691 человек. Задействовано 40 единиц техники.

За сутки обнаружено 9 пожаров на общей площади 251,1 га на территориях Усть-Майского, Амгинского, Хангаласского, Алданского, Оленекского.

Ликвидировано 10 лесных пожаров 420,5 га на территориях Горного, Олекминского, Виленского, Ленского, Хангаласского, Сунтарского, Усть-Майского, Алданского районов.

Напомним, 28 июня на всей территории Якутии решением региональной комиссии по ЧС ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами.