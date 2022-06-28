Глава Якутии побывал в донецком городе Кировское, над которым взяла опеку республика

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев прибыл сегодня в город Кировское в ДНР. Ранее власти республики взяли шефство над городом, чтобы помочь ему быстрее восстановиться после военных условий. Подобные соглашения с городами ДНР и ЛНР заключили и другие субъекты РФ.

В начале июня в Кировском побывала делегация из Якутии, а сегодня туда прибыл лично Николаев. Он встретился с главой города Сергеем Ермаковым и подписал соглашение о сотрудничестве.

«Сегодня мы зафиксировали в соглашении работу, которая нами ведётся уже с мая месяца. Для координации работы созданы оперативный штаб и рабочая группа, которые совместно с администрацией города Кировское определили первоочередные задачи. Сформирован перечень восстанавливаемых объектов, в который включены объекты здравоохранения, образования, теплоснабжения, электрической сети, улично-дорожной сети», – пояснил глава Якутии.

Согласно договору, стороны будут сотрудничать в сферах промышленности, агрокомплекса, науки и образования. Также будут заключены соглашения по спорту, туризму, культуре, молодежной политике и торговые контракты.

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