В Якутске и нескольких районах Якутии установилась высокая пожарная опасность

Фото: правительство Якутии

В Якутгидромете сообщили об установлении высокого класса пожарной опасности в девяти муниципалитетах Якутии. IV класс пожароопасности установился в Якутске и его окрестностях, а также в Усть-Майском, Намском, Алданском, Мирнинском, Олекминском, Нюрбинском, Верхневилюйском и Вилюйском районах.

Ранее власти объявили режим ЧС по всей территории Якутии. По информации регионального оперштаба, количество действующих лесных пожаров возросло до 60, хотя еще вчера было зафиксировано лишь 29 возгораний.

«Наиболее сложная обстановка складывается в Алданском, Усть-Майском и Мирнинском районах. Это связано с большими территориями районов и грозовой активностью, которая вызвала возникновение новых термоточек. По итогам проверки всех термоточек принимаются решения по их тушению», – отметил первый вице-премьер Дмитрий Садовников.

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