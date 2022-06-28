В Якутске поймали пьяного угонщика «Буханки» с криминальным прошлым

Фото: МВД Якутии

В Якутске полицейские задержали мужчину, который угнал УАЗ «Буханку». Преступление он совершил в ночь на 21 июня, но владелец авто по какой-то причине обратился в полицию лишь неделю спустя, 27 июня. После обращения выяснилось, что угонщик попался полиции почти сразу после преступления, и авто уже неделю находится у полиции.

По данным МВД, подозрительного водителя утром 21 июня заметил патруль в районе улицы Дзержинского. УАЗ был остановлен, а при проверке выяснилось, что 34-летний водитель не имеет прав и вообще каких-то документов на авто, и вдобавок пьян.

После проверки алкотестером, который показал предсказуемый результат, мужчину доставили в отдел. На него составили административный протокол за вождение в пьяном виде без прав. Также выяснилось, что мужчина был ранее судим за разбой.

После обращения пострадавшего гражданина выяснилось, что «Буханку» якутянин угнал из гаража на улице Труда. Сейчас полицейские решают вопрос с заведением против мужчины еще одного дела – уже по уголовной статье об угоне авто.