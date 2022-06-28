В Якутии премию по детской литературе вручили ученой-микробиологу

Фото: bigbookname.com/Лидия Тарасова

Глава Якутии Айсен Николаев вручил премию имени Н.Е. Мординова - Амма Аччыгыйа. Награда присуждается за достижения в области детской литературы – в этом году ее лауреатом стала Лидия Тарасова. Писательницу наградили за ряд произведений, «направленных на сохранение и развитие традиционной культуры» народов Севера.

Примечательно, что Тарасова является доцентом Медицинского института Северо-Восточного федерального университета. По профессии женщина микробиолог и работает в СВФУ. Литература является ее хобби, и Тарасова даже стала амбассадором проекта якутских библиотек «Читаем все», который стартовал в 2020 году.

«Проект, стартовавший в 2020 году, собрал лучшие практики по продвижению северной книги в мировом пространстве, построен на осознании того, что книга на Севере – больше, чем просто художественное произведение: она кочует вместе с оленеводами и является незаменимым другом в кочевых школах, выступает добрым собеседником в бескрайнем белом безмолвии, удаленном от людей на тысячи километров», – добавили в правительстве.