В Якутии назвали чиновников с лучшими аккаунтами в соцсетях

Фото: тг-канал Евгения Григорьева

ЦУР Якутии составил новый рейтинг глав муниципалитетов по их аккаунтам в соцсетях. Аналитики оценили, насколько активно чиновники общаются с жителями, проводят стримы и реагируют на обращения. Лучшими пользователями соцсетей были признаны мэр Якутска Евгений Григорьев и глава Сунтарского улуса Анатолий Григорьев.

«Важные критерии - готовность решать поступающие проблемы, живой язык, проведение прямых эфиров. Пока не все главы придают этому способу коммуникации с жителями должного внимания. Вместе с тем, надеемся, что к следующему рейтингу в «красной зоне» будет гораздо меньше районов», – отметили в ЦУР.

В «зеленой зоне» оказались главы Мирнинского, Алданского, Амгинского, Булунского и Намского районов. Еще шесть чиновников попали в «желтую зону». Самые плохие результаты показали главы 23 муниципалитетов – в ЦУР отметили, что чиновники имеют аккаунты не во всех основных соцсетях, редко публикуют контент и не отвечают на запросы жителей.