В Нюрбинском районе Якутии из-за пьяного водителя без прав погиб пассажир

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Утром 27 июня возле села Сюля Нюрбинского района в кювете был найден опрокинувшийся водовоз ГАЗ-3309, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Возле машины лежало тело мужчины. Водителя объявили в розыск и вскоре нашли — им оказался местный 33-летний житель.

Выяснилось, что в ту ночь компания из четырех мужчин-коллег после празднования Ысыаха в селе, угнала незапертую машину у крестьянского фермерского хозяйства и поехала в Нюрбу.

На мосту водитель не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. В результате аварии один 37-летний пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.

Сам водитель и остальные двое пассажиров не пострадали. После аварии, как позже признались мужчины, они испугались ответственности и покинули место ДТП.

Освидетельствование при помощи технического средства «Алкотест» показал результат 0,73 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя. Кроме того, выяснилось, что мужчина не имеет права управления транспортными средствами. В объяснении он написал, что не справился с управлением из-за сильного алкогольного опьянения.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 264 УК РФ за нарушение лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Кроме того, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту неправомерного завладения транспортным средством.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

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